На трассе в Рязанском районе «Приора» насмерть сбила скутериста
Вечером 15 июля в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, 25-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил скутер Nexus Vector.
"Лада" на скорости сбила скутер. Кто виноват, выяснят сотрудники ГИБДД, Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП водитель скутера – неустановленный мужчина, погиб.
По факту аварии проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один человек получил травмы. Инспекторы ГИБДД выявили 14 136 нарушений правил дорожного движения и задержали десять пьяных водителей.
Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU