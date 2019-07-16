На трассе в Рязанском районе «Приора» насмерть сбила скутериста

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-16T10:45:29+03:00

Личность погибшего мужчины сейчас устанавливают рязанские полицейские. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Личность погибшего мужчины полиция пока не может установить. Проводится проверка

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Вечером 15 июля в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, 25-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил скутер Nexus Vector.

"Лада" на скорости сбила скутер. Кто виноват, выяснят сотрудники ГИБДД, Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП водитель скутера – неустановленный мужчина, погиб.

По факту аварии проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один человек получил травмы. Инспекторы ГИБДД выявили 14 136 нарушений правил дорожного движения и задержали десять пьяных водителей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU