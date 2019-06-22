2019-06-22T12:29:51+03:00
Происшествия

Рязанский полицейский, управляя иномаркой, сбил скутер с двумя подростками

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель двухколесного транспортного средства
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Кадр с видеорегистратора.Кадр с видеорегистратора.
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В четверг вечером, 20 июня, на автодороге РязаньСпасск-Рязанский у деревни Семкино произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и скутера. Автомобилем управлял сотрудник полиции, на двухколесном транспортном средстве передвигались двое подростков.

По предварительным данным, водитель скутера, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль. В результате происшествия пассажир мопеда получил перелом голени, водитель мопеда отделался ушибами и ссадинами.

Известно также, что в момент ДТП сотрудник полиции находился не при исполнении должностных обязанностей, поэтому проверку по факту аварии проводит не Следственный комитет, а сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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