Рязанский полицейский, управляя иномаркой, сбил скутер с двумя подростками
В четверг вечером, 20 июня, на автодороге Рязань – Спасск-Рязанский у деревни Семкино произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и скутера. Автомобилем управлял сотрудник полиции, на двухколесном транспортном средстве передвигались двое подростков.
По предварительным данным, водитель скутера, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль. В результате происшествия пассажир мопеда получил перелом голени, водитель мопеда отделался ушибами и ссадинами.
Известно также, что в момент ДТП сотрудник полиции находился не при исполнении должностных обязанностей, поэтому проверку по факту аварии проводит не Следственный комитет, а сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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