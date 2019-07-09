Рязанский школьник на скутере насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-09T11:27:22+03:00

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Ночью с 4 на 5 июля в селе Напольное Сараевского района произошла трагедия. Ученик 10 класса, катаясь на скутере, сбил мужчину 1954 года рождения. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его сначала доставили в Сараевскую больницу, а затем срочно перевели в Ряжский межрайонный медицинский центр.

Издательство «Пресса» сообщает, что усилия медиков оказались напрасны, той же ночью пенсионер скончался.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования будут установлены все детали трагического происшествия и выявлены все виновные.

ИСТОЧНИК KP.RU