Рязанского предпринимателя осудили за дачу взятки полицейскому
В Спасском районном суде вынесли приговор 55-летнему предпринимателю, обвиняемому в даче взятки полицейскому.
Следствие и суд установили, что днем 10 апреля 2019 года оперуполномоченный полиции приехал в магазин «Продукты», расположенный в одном из сел Спасского района. На прилавке торговой точки оперативник обнаружил часы с признаками контрафакта. По данному факту он составил рапорт, и сообщил владельцу магазина, что решение по административному материалу будет принимать замначальника отдела полиции.
Чтобы избежать ответственности за торговлю контрафактом, предприниматель в этот же день приехал в ОМВД России по Спасскому району, и во время беседы с заместителем начальника отдела полиции предложил ему денежное вознаграждение. Взамен же попросил не привлекать его к ответственности.
Полицейский от взятки отказался, и объяснил коммерсанту, что его предложение незаконное и уголовно наказуемо.
Несмотря на это предприниматель положил на стол перед замначальника ОМВД 12 500 рублей и удалился. А полицейский сразу доложил о случившемся своему непосредственному начальнику.
- В настоящее время уголовное дело рассмотрено, подсудимого признали виновным, - комментирует старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Артем Любимов. – Суд вынес предпринимателю приговор в виде 1 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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