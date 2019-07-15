Рязанского предпринимателя осудили за дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-15T18:01:47+03:00

Предпринимателя приговорили к условному сроку и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН

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В Спасском районном суде вынесли приговор 55-летнему предпринимателю, обвиняемому в даче взятки полицейскому.

Следствие и суд установили, что днем 10 апреля 2019 года оперуполномоченный полиции приехал в магазин «Продукты», расположенный в одном из сел Спасского района. На прилавке торговой точки оперативник обнаружил часы с признаками контрафакта. По данному факту он составил рапорт, и сообщил владельцу магазина, что решение по административному материалу будет принимать замначальника отдела полиции.

Чтобы избежать ответственности за торговлю контрафактом, предприниматель в этот же день приехал в ОМВД России по Спасскому району, и во время беседы с заместителем начальника отдела полиции предложил ему денежное вознаграждение. Взамен же попросил не привлекать его к ответственности.

Полицейский от взятки отказался, и объяснил коммерсанту, что его предложение незаконное и уголовно наказуемо.

Несмотря на это предприниматель положил на стол перед замначальника ОМВД 12 500 рублей и удалился. А полицейский сразу доложил о случившемся своему непосредственному начальнику.

- В настоящее время уголовное дело рассмотрено, подсудимого признали виновным, - комментирует старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Артем Любимов. – Суд вынес предпринимателю приговор в виде 1 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU