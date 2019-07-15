2019-07-15T15:28:46+03:00
Спорт

Футболисты ФК «Рязань» окунулись в святую купель перед началом сезона

Спортсмены побывали в Иоанно-Богословском мужском монастыре
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Фото: пресс-служба ФК "Рязань".Фото: пресс-служба ФК "Рязань".
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Футболисты ФК «Рязань» побывали в Иоанно-Богословском мужском монастыре, сообщает клубная пресс-служба. Перед началом нового сезона игроки и тренеры команды отправились в Пощупово, чтобы получить благословение.

После благословения игроки окунулась в освященной купели.

Напомним, сезон 2019-2020 стартует уже 16 июля. В Подмосковье наша команда встретится с клубом «Строгино». Первый домашний матч ФК «Рязань» проведет 24 июля против тульского «Химика-Арсенала».

Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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