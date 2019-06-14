ФК «Рязань» не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном
В пятницу, 14 июня, пресс-службы ФК «Рязань» сообщила, что клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном. Также расположение команды покинет помощник наставника Валерий Бахмутов.
Гарник Авалян трижды руководил главной футбольной командой области:
- с 2002 по 2006 годы;
- с 2008 по 2010 годы;
- с 2013 по июнь 2019 года.
Под его руководством команда четыре раза завоевывала медали первенства России в Центральной зоне Второго дивизиона (ПФЛ). В 2005 году рязанцы взяли серебро, в сезоне 2014/2015 годов – серебро, в сезоне 2015/2016 годов – бронзу, в сезоне 2017-2018 годов – бронзу.
Также под руководством Гарника Аваляна клуб впервые в своей истории вышел в 1/8 Кубка России по футболу. Напомним, что тогда за рязанскую команду играл Резиуан Мирзов, позже получивший приглашение в сборную России.
В сезоне 2018/2019 годов ФК «Рязань» занял 10 место.
Клуб благодарит Аваляна и Бахмутова за плодотворную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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