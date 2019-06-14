ФК «Рязань» не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном

14 Июнь 21:58 2019-06-14T21:58:50+03:00

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В пятницу, 14 июня, пресс-службы ФК «Рязань» сообщила, что клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном. Также расположение команды покинет помощник наставника Валерий Бахмутов.

Гарник Авалян трижды руководил главной футбольной командой области:

- с 2002 по 2006 годы;

- с 2008 по 2010 годы;

- с 2013 по июнь 2019 года.

Под его руководством команда четыре раза завоевывала медали первенства России в Центральной зоне Второго дивизиона (ПФЛ). В 2005 году рязанцы взяли серебро, в сезоне 2014/2015 годов – серебро, в сезоне 2015/2016 годов – бронзу, в сезоне 2017-2018 годов – бронзу.

Также под руководством Гарника Аваляна клуб впервые в своей истории вышел в 1/8 Кубка России по футболу. Напомним, что тогда за рязанскую команду играл Резиуан Мирзов, позже получивший приглашение в сборную России.

В сезоне 2018/2019 годов ФК «Рязань» занял 10 место.

Клуб благодарит Аваляна и Бахмутова за плодотворную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU