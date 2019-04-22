Бывший сайт футбольного клуба «Рязань» продают за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-22T11:58:46+03:00

С сайта исчезли все новости и фотографии за последние несколько лет.

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Интернет-портал, который ранее являлся официальным сайтом футбольного клуба «Рязань» продается минимум за 500 тысяч рублей. Об этом в письме одному из потенциальных покупателей сообщил продавец.

«Продается доменное имя фкрязань.рф + сайт (на платформе Joomla). Стоимость от 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, сайт ФК «Рязань» выставили на продажу 18 апреля. По словам генерального директора клуба Вадима Бращина, сайт и домен были оформлены на человека, который и занимался его наполнением. Сейчас ФК расторгает с этим человеком соглашение и создает новый сайт клуба.

— Так как мы его делаем в срочном порядке, то возможно будут какие-то недоработки, но постепенно работу портала будем улучшать, — заявил Бращин. Читать подробнее >>>

ИСТОЧНИК KP.RU