Сайт футбольного клуба «Рязань» выставили на продажу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-20T17:56:07+03:00

Судя по всему, человек, который занимался сайтом ФК "Рязань", очень обиделся на руководство.

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Вечером 18 апреля сайт футбольного клуба «Рязань» выставлен на продажу. Такое объявление опубликовано на теперь уже неофициальном сайте клуба.

«Домен "фкрязань.рф" и сайт продаются. Пишите на электронную почту onlineryazan@», — говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время с сайта удалены все фотографии и новости, вместо них появились заголовки с битыми ссылками: «Почему ФК "Рязань" открестился от своих воспитанников? Дело Кокорина живет и побеждает» (Речь идет об обвиняемых в разбое футболистах Митине и Надееве — Ред.) и «Рязани футбол не нужен».

— Мы делаем новый сайт, на следующей неделе будет работать, — сообщил «Комсомолке» генеральный директор ФК «Рязань» Вадим Бращин. — Раньше сайтом занимался один человек, с которым мы вскоре попрощаемся. На него был оформлен и сайт, и домен, поэтому-то мы постоянно с ним [сайтом] мучились. Откуда у нас проблемы-то были? Сейчас терпение лопнуло, нужно ведь что-то менять. А он сразу решил его продать. Трагедии в этом не вижу, повторюсь, у нас на следующей неделе будет официальный сайт. Так как мы его делаем в срочном порядке, то возможно будут какие-то недоработки, но постепенно работу портала будем улучшать.

Как удалось узнать «КП-Рязань», наполнением сайта в клубе занимался некто Дмитрий Авдеев. Но в телефонном разговоре с корреспондентом он открестился от сайта ФК «Рязань».

— Я к нему не имею никакого отношения, — заявил Авдеев. — Когда-то имел, но сейчас нет. Что касается объявлений о продаже портала, то я вообще не в курсе.

ИСТОЧНИК KP.RU