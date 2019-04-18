Рязанских футболистов Митина и Надеева будут судить по более тяжкой статье

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-18T09:49:20+03:00

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Рязанским футболистам Дмитрию Митину и Артему Надееву переквалифицировали преступные действия, предусмотренные статьей УК РФ «Грабеж» на более тяжкую - «Разбой». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном УМВД.

— Были проведены необходимые экспертизы, которые определили степень тяжести повреждений потерпевшей, — рассказывает начальник пресс-службы УМВД России по Рязанской области Александр Поташов. — Теперь обвиняемым вменяют разбойное нападение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года Митин с Надеевым напали ночью на 41-летнюю женщину, избили ее и отобрали 36 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемые в разбое футболисты находятся под домашним арестом. Им грозить до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела могут быть направлены в суд уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU