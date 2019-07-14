2019-07-14T12:31:06+03:00
Происшествия

В Рязани пьяный мужчина надругался над 15-летней падчерицей

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится расследование
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13 июля в один из отделов полиции Рязани поступила информация о насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, надругался над несовершеннолетней ее пьяный отчим.

- В настоящее время подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пока можно сказать только, что никакого изнасилования не было, были «иные действия сексуального характера», - отметил источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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