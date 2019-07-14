В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха
Специалисты рязанского Росгидромета отобрали и проанализировали 2 538 проб воздуха по девяти ингредиентам в областном центре. По результатам наблюдений, уровень загрязнения атмосферы в июне ученые назвали «повышенным» – слишком много в воздухе фенола и сероуглерода.
Кроме того, в июне зафиксировано два случая высокого загрязнения поверхностных вод:
- река Верда – ниже Скопина: содержание азота аммонийного составило – более 16 предельно допустимых концентраций (ПДК);
- река Верда – ниже Скопина: биохимическое потребление кислорода составило более 11 ПДК.
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ИСТОЧНИК KP.RU