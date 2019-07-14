2019-07-14T09:31:09+03:00
Общество

В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

Уровень фенола и сероуглерода превышает допустимые нормы
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Рязанцы много лет жалуются на вонючий воздух на окраинах города.Рязанцы много лет жалуются на вонючий воздух на окраинах города.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты рязанского Росгидромета отобрали и проанализировали 2 538 проб воздуха по девяти ингредиентам в областном центре. По результатам наблюдений, уровень загрязнения атмосферы в июне ученые назвали «повышенным» – слишком много в воздухе фенола и сероуглерода.

Кроме того, в июне зафиксировано два случая высокого загрязнения поверхностных вод:

- река Верда – ниже Скопина: содержание азота аммонийного составило – более 16 предельно допустимых концентраций (ПДК);

- река Верда – ниже Скопина: биохимическое потребление кислорода составило более 11 ПДК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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