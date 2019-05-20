2019-05-20T08:53:03+03:00
Общество

С предприятия, загрязнившего рязанские реки, пытаются взыскать почти 4 млрд рублей

Иск в арбитражный суд подало областное минприроды
Сергей ЛАЗУТИН
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Предприятие расположено в поселке Коровинского спиртзавода Михайловского района. Фото: ОНФПредприятие расположено в поселке Коровинского спиртзавода Михайловского района. Фото: ОНФ
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Министерство природопользования Рязанской области пытается взыскать с ООО «БиоФармКомбинат» компенсацию за загрязнение рек Кердь, Амшанка и Волосовка в сентябре 2018 года. Сумма, обозначенная в иске в арбитражный суд, баснословна – почти 3,8 миллиарда рублей, но именно она, по мнению экспертов, отражает вред природе, нанесенный заводом по производству спиртовых продуктов.

Заявление принято к производству, предварительное заседание по нему состоится 18 июня. Дело находится в производстве у судьи Алексея Матина.

Ранее чиновники пытались добиться приостановки деятельности предприятия-загрязнителя. Тем временем оно продолжало работать, как ни в чем не бывало. В итоге Советский районный суд принял решение не закрывать завод, а всего лишь наложить копеечный штраф, что вызвало возмущение активистов. После в минприроды заявили о намерении подать апелляцию, однако о дальнейшей судьбе этого разбирательства информации пока не поступало.

Кстати, сам «БиоФармКомбинат» свою вину так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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