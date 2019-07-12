Со строительных лесов в Горроще упал рязанский рабочий

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-12T17:24:29+03:00

Мужчина упал с высоты третьего этажа. Его состояние тяжелое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Утром 12 июля со строительных лесов упал 37-летний рабочий. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области. Инцидент произошел на улице Высоковольтной.

По информации регионального министерства здравоохранения, мужчину доставили в реанимацию ОКБ. Его состояние тяжелое, но прогноз на выздоровление – положительный.

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ИСТОЧНИК KP.RU