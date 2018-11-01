Строительной фирме из Рязани придется-таки возместить ущерб автолюбителю

СЕГОДНЯ 18:06 2018-11-01T18:06:34+03:00

Четыре года назад на его автомобиль, припаркованный возле стройплощадки, упали леса

Изменить размер текста: A A

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Рязанского районного суда по иску жителя области к строительной организации о возмещении ущерба, причиненного его автомобилю в результате падения строительных лесов на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Рязоблсуда.

Районный суд установил, что в сентябре 2014 года автомобилю истца, припаркованному у одного из торговых центров г. Рязани, в отсутствие водителя были причинены механические повреждения. На машину упали строительные леса, установленные у строящегося рядом многоквартирного дома. Генеральным подрядчиком, осуществляющим работы по строительству, являлся ответчик.

Факт падения строительных лесов от порыва ветра был подтвержден свидетельскими показаниями, а также другими доказательствами. Была назначена судебная экспертиза, установившая стоимость восстановительного ремонта. Рассмотрев дело, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскании с ответчика в пользу истца стоимости восстановительного ремонта автомобиля, а также судебных расходов на общую сумму чуть менее 70 тыс. рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.