Из-за маршрутки №42 на администрации Рязани подали жалобу

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-11T17:23:35+03:00

В пятницу УФАС решит, насколько правильно администрация Рязани определила победителя конкурса на перевозку по маршруту №42. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению ООО «РПАП №5» победителем конкурса на перевозки незаконно признали индивидуального предпринимателя

Изменить размер текста: A A

В региональное УФАС поступила жалоба от ООО «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие № 5» на управление транспорта городской администрации, сообщает пресс-служба ведомства. Заявитель считает, что чиновники допустили нарушения при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства о перевозках по маршруту № 42М2 «ЗАО «Русская кожа» - улица Новаторов».

По мнению заявителя, признание победителем конкурса одного из индивидуальных предпринимателей является незаконным.

Напомним, маршрутка №42 перестала курсировать от «Русской кожи» до улицы Новаторов в начале июня. Администрация города объявила конкурс среди перевозчиков (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Перевозчик объяснил невыход в рейс рязанских маршруток №41 и №49

Жители Соколовки вынуждены ждать свой автобус час или дольше, но и в него влезть - целое испытание (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU