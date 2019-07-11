2019-07-11T17:23:35+03:00
Общество

Из-за маршрутки №42 на администрации Рязани подали жалобу

По мнению ООО «РПАП №5» победителем конкурса на перевозки незаконно признали индивидуального предпринимателя
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В пятницу УФАС решит, насколько правильно администрация Рязани определила победителя конкурса на перевозку по маршруту №42.В пятницу УФАС решит, насколько правильно администрация Рязани определила победителя конкурса на перевозку по маршруту №42.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В региональное УФАС поступила жалоба от ООО «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие № 5» на управление транспорта городской администрации, сообщает пресс-служба ведомства. Заявитель считает, что чиновники допустили нарушения при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства о перевозках по маршруту № 42М2 «ЗАО «Русская кожа» - улица Новаторов».

По мнению заявителя, признание победителем конкурса одного из индивидуальных предпринимателей является незаконным.

Напомним, маршрутка №42 перестала курсировать от «Русской кожи» до улицы Новаторов в начале июня. Администрация города объявила конкурс среди перевозчиков (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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