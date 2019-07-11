Из-за маршрутки №42 на администрации Рязани подали жалобу
В региональное УФАС поступила жалоба от ООО «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие № 5» на управление транспорта городской администрации, сообщает пресс-служба ведомства. Заявитель считает, что чиновники допустили нарушения при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства о перевозках по маршруту № 42М2 «ЗАО «Русская кожа» - улица Новаторов».
По мнению заявителя, признание победителем конкурса одного из индивидуальных предпринимателей является незаконным.
Напомним, маршрутка №42 перестала курсировать от «Русской кожи» до улицы Новаторов в начале июня. Администрация города объявила конкурс среди перевозчиков (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU