2019-06-03T19:03:27+03:00
Общество

В Рязани отменили маршрутку №42, ходившую от кожзавода до Новаторов

Победитель нового конкурса на перевозки станет известен только в середине июля
Яков РЫКОВ
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В Рязани перестала ходить маршрутка №42, сообщает ГТРК «Ока». Коммерческий транспорт курсировал от «Русской кожи» до улицы Новаторов.

В настоящее время среди перевозчиков на 42-й маршрут объявлен конкурс, но победитель станет известен только к середине июля. Получается, что полтора месяца никто не имеет права работать на этом маршруте.

— Либо конкурс надо было проводить раньше, либо соответственно разрешить нам перевозить людей эти полтора месяца, с того момента как свидетельство было закончено до выявления победителя конкурса, — считает заместитель генерального директора по эксплуатации Рязанского пассажирского автотранспортного предприятия №5 Денис Комягин. — Администрация говорит, что законных оснований для продления нам лицензии у них нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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