2019-05-30T11:24:31+03:00
Происшествия

В Рязани на площади Ленина маршрутка сбила 16-летнюю девушку

Пострадавшей потребовалась помощь медиков
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 29 мая, на площади Ленина в Рязани на новом регулируемом пешеходном переходе маршрутка Peugeot Boxer сбила 16-летнюю рязанку. Пострадавшая получила травмы и обращалась за помощью к медикам. Обстоятельства данного происшествия уточняются. Проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек. Также зафиксировано 24 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны пять нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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