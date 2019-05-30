В Рязани на площади Ленина маршрутка сбила 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-30T11:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 мая, на площади Ленина в Рязани на новом регулируемом пешеходном переходе маршрутка Peugeot Boxer сбила 16-летнюю рязанку. Пострадавшая получила травмы и обращалась за помощью к медикам. Обстоятельства данного происшествия уточняются. Проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек. Также зафиксировано 24 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны пять нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU