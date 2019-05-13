2019-05-13T16:13:44+03:00
Происшествия

На рязанской дороге рейсовая маршрутка врезалась в столб

Пострадали пять пассажиров
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В минувшие длинные выходные в Спасском районе произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась в пятницу, 10 мая, на 247 км федеральной трассы М-5 «Урал».

В 8 часов 40 минут «Газель», курсирующая на маршруте № 565 Кутуково-Исады столкнулась с автомобилем Mitsubishi. От удара маршрутка отскочила и врезалась в столб.

В «Газели» было 10 пассажиров. По информации отдела ГИБДД ОМВД по Спасскому району, пострадали пятеро из них. Травмы оказались незначительные – ссадины да ушибы. Врачи осмотрели людей, оказали им помощь, однако госпитализации не потребовалось.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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