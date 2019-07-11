В центре Рязани рекламная конструкция рухнула на иномарку
Днем 11 июля на улице Дзержинского на припаркованный Hyundai свалился рекламный щит медицинского центра. Об этом в социальных сетях сообщает одна из очевидец. Происшествие произошло недалеко от управления рязанского троллейбуса.
«Реклама - двигатель торговли! Вот кому-то теперь запчасти покупать», - говорится в сообщении.
Отметим, что в конце прошлого года городские депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе по размещению рекламных конструкций. По информации горадминистрации, доходы от них за 2018 год должны превысить 65 миллионов рублей. В то же время, с января по сентябрь в Рязани выявили более 250 рекламных конструкций, установленных незаконно и подлежащих сносу.
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Правда, администрация должна была это сделать еще год назад (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU