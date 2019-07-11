2019-07-11T16:42:47+03:00
Происшествия

В центре Рязани рекламная конструкция рухнула на иномарку

Происшествие произошло на улице Дзержинского недалеко от УРТ
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Фото: Танюша Перепёлкина|https://vk.com/novostirznФото: Танюша Перепёлкина|https://vk.com/novostirzn
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Днем 11 июля на улице Дзержинского на припаркованный Hyundai свалился рекламный щит медицинского центра. Об этом в социальных сетях сообщает одна из очевидец. Происшествие произошло недалеко от управления рязанского троллейбуса.

«Реклама - двигатель торговли! Вот кому-то теперь запчасти покупать», - говорится в сообщении.

Отметим, что в конце прошлого года городские депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе по размещению рекламных конструкций. По информации горадминистрации, доходы от них за 2018 год должны превысить 65 миллионов рублей. В то же время, с января по сентябрь в Рязани выявили более 250 рекламных конструкций, установленных незаконно и подлежащих сносу.

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Правда, администрация должна была это сделать еще год назад (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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