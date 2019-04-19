На Северной окружной дороге Рязани демонтировали незаконную рекламную конструкцию

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-19T12:01:39+03:00

Правда, администрация должна была это сделать еще год назад

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Прокуратура Рязанской области сообщает, что ведомство направило в Советский районный суд Рязани исковое заявление об обязании администрации областного центра демонтировать рекламную конструкцию на Северной окружной дороге. Еще более года назад в ходе проверки по соблюдению законодательства о рекламе и автомобильных дорогах выяснилось, что здоровенная конструкция установлена с нарушениями.

Тогда прокуратура направила представление на адрес администрации Рязани, которое было рассмотрено и удовлетворено. Чиновники обещали в самое ближайшее время демонтировать конструкцию, но в результате «ближайшее время» растянулось на год.

Поясним, что речь идет о конструкции расположенной в шестистах метрах в сторону микрорайона Канищево от АЗС «Успех».

Разбирательство должно было переместиться в зал суда, но, видимо, чтобы не гневить Фемиду в ночь на 19 апреля администрация перекрыла Северную окружную дорогу и срезала конструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU