Северную окружную в Рязани перекроют на несколько часов
Там будут демонтировать рекламную конструкцию
Перекрытие связано с демонтажем рекламной конструкции.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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В ночь с 18 на 19 апреля в Рязани будут демонтировать рекламную конструкцию на Северной окружной дороге. Из-за этого с 23.30 до 3.00 на участке между поворотом в сторону Борок и улицей Бирюзова планируется закрыть движение транспорта в обоих направлениях, сообщает пресс-служба администрации города.
Управление благоустройства должно установить соответствующие предупреждающие знаки. Городские власти попросили автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Напомним, в скором времени на две ночи также перекроют Северных обход.
ИСТОЧНИК KP.RU