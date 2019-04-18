2019-04-18T16:16:13+03:00
Авто

Северную окружную в Рязани перекроют на несколько часов

Там будут демонтировать рекламную конструкцию
Антон КОНОВАЛОВ
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Перекрытие связано с демонтажем рекламной конструкции.Перекрытие связано с демонтажем рекламной конструкции.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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В ночь с 18 на 19 апреля в Рязани будут демонтировать рекламную конструкцию на Северной окружной дороге. Из-за этого с 23.30 до 3.00 на участке между поворотом в сторону Борок и улицей Бирюзова планируется закрыть движение транспорта в обоих направлениях, сообщает пресс-служба администрации города.

Управление благоустройства должно установить соответствующие предупреждающие знаки. Городские власти попросили автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, в скором времени на две ночи также перекроют Северных обход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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