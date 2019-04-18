Движение по Северному обходу в Рязани закроют на две ночи
Работы проводятся с 23.00 до 5.00
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В Рязани в скором времени вновь приступят к техническому обслуживаю разводного моста через реку Трубеж. Последний раз это делалось в октябре.
Работы будут проводиться ночами – с 23.00 до 5.00. Движение по Северному обходу в это время будет закрыто 22 и 23 апреля, сообщает областное министерство транспорта и автомобильных дорог.
- Просим водителей отнестись с пониманием и заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU