Движение по Северному обходу в Рязани закроют на две ночи

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-18T12:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани в скором времени вновь приступят к техническому обслуживаю разводного моста через реку Трубеж. Последний раз это делалось в октябре.

Работы будут проводиться ночами – с 23.00 до 5.00. Движение по Северному обходу в это время будет закрыто 22 и 23 апреля, сообщает областное министерство транспорта и автомобильных дорог.

- Просим водителей отнестись с пониманием и заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU