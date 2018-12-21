В Рязани посчитали продуктовые магазины

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-21T09:09:41+03:00

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В четверг, 20 декабря, в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе размещение рекламных конструкций, сообщает пресс-служба гордумы.

По информации горадминистрации, доходы от них за этот год должны превысить 65 миллионов рублей. Кстати, с января по сентябрь в городе выявили более 250 рекламных конструкций, установленных незаконно и подлежащих сносу.

На заседании рассмотрели и информацию об обеспечении облцентра услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

По словам специалистов администрации, в Рязани 2763 предприятий торговли, в том числе 1067 – продовольственных.