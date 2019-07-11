2019-07-11T14:18:56+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Тимуровцев закроют до конца лета

Власти Рязани продолжают ремонтировать теплотрассы в областном центре
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Откроют движение на улице Тимуровцев только 30 августа.Откроют движение на улице Тимуровцев только 30 августа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По улице Тимуровцев до дома №1а по улицы Зубковой до 30 августа будет закрыто движение транспорта. По информации властей, причина закрытия – капитальный ремонт теплотрассы на улице Тимуровцев.

Во время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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