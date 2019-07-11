Движение транспорта по улице Тимуровцев закроют до конца лета

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-11T14:18:56+03:00

Откроют движение на улице Тимуровцев только 30 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

По улице Тимуровцев до дома №1а по улицы Зубковой до 30 августа будет закрыто движение транспорта. По информации властей, причина закрытия – капитальный ремонт теплотрассы на улице Тимуровцев.

Во время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ремонт века: сроки починки теплотрассы на улице Грибоедова снова перенесли

Движение здесь откроют не раньше, чем через 1,5 недели (подробнее).

На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта

В областном центре продолжается капитальный ремонт теплотрасс (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU