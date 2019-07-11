Движение транспорта по улице Тимуровцев закроют до конца лета
По улице Тимуровцев до дома №1а по улицы Зубковой до 30 августа будет закрыто движение транспорта. По информации властей, причина закрытия – капитальный ремонт теплотрассы на улице Тимуровцев.
Во время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Ремонт века: сроки починки теплотрассы на улице Грибоедова снова перенесли
Движение здесь откроют не раньше, чем через 1,5 недели (подробнее).
На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта
В областном центре продолжается капитальный ремонт теплотрасс (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU