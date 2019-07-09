2019-07-09T15:46:34+03:00
Недвижимость

Ремонт века: сроки починки теплотрассы на улице Грибоедова снова перенесли

Движение здесь откроют не раньше, чем через 1,5 недели
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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Капитальный ремонт теплотрассы на улице Грибоедова перестает быть рядовым – событие приобретает грандиозные масштабы.

Напомним, копать (мы только про этот год!) здесь начали еще в середине мая. Перекрыв, разумеется, движение транспорта. В общей сложности проехать нельзя на полукилометре дороги. Ближе к обещанному сроку завершения работ власти сообщили, что эту дату переносят. До 28 июня.

Шло время, зрели и опадали ягоды, а транспорт сквозь столь важную артерию Рязани так и не пустили. Напомним: через эту улицу горожане попадают на/с трасс, ведущих на Солотчу, Спасск, Касимов. И летом эти направления особенно востребованы.

Однако часть обещания ремонтники выполнили: завершив работы на одном из участков, в конце июня они позволили пустить по нему авто – это отрезок от площади Свободы до перекрестка с проездом Щедрина. Оставшиеся до улицы Есенина сотни метров так и остались недоступны.

И вот новый виток в развитии событий: 9 июля администрация облцентра оповестила население о новом сроке открытия улицы – это полночь 20 июля. То есть еще 1,5 недели.

До того момента закрыт будет участок в 300 метров – от магазина «Дикси» перекрестка улиц Грибоедова и Есенина.

Схема движения пассажирского транспорта на это время такова:

– автобусы №23 от «Мясокомбината» до «Цирка» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

- троллейбусы №10 из Московского района следуют до «Библиотеки им. Горького» по своему маршруту, а далее по улицам Ленина, Есенина до конечной «пл. Попова», в прямом и в обратном направлении;

- троллейбусы №3 от «Мясокомбината» до «Цирка» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;

- автобусы №№65, 99 при движении из города по ул. Свободы от «РГУ» следуют по ул. Свободы, Окскому проезду, ул. Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от «Мясокомбината» следуют по ул. Есенина, Окскому проезду, ул. Свободы, далее по своим маршрутам;

- автобусы №66 между «Мясокомбинатом» и «Цирком» следуют по улицам Ленина, Есенина в прямом и обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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