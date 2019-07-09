2019-07-09T14:15:17+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции могут подстерегать рязанцев на пляжах

Отдыхающие могут заразиться инфекционными, паразитарными, грибковыми и другими заболеваниями
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По информации санитарных врачей, для людей в первую очередь опасны пищевые отравления.По информации санитарных врачей, для людей в первую очередь опасны пищевые отравления.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рязанский Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции могут подстерегать отдыхающих на пляжах. По информации санитарных врачей, для людей в первую очередь опасны пищевые отравления, заражения возбудителями, которые вызывают острые кишечные и другие инфекционные, паразитарные, грибковые заболевания.

Пищевая токсикоинфекция – это отравление токсинами. Они образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма человека – в основном в продуктах питания. Поэтому на пляж не стоит брать молочные и мясные продукты, кондитерские изделия с кремом и так далее.

К кишечным инфекциям бактериальной природы относятся холера, брюшной тиф, паратифы А и Б, дизентерия, различные энтериты и энтероколиты и вирусные заболевания - болезнь Боткина, желтуха, полиомиелит, аденовирусные и энтеро-вирусные инфекции. Передаются они, преимущественно, через воду. Заразиться можно, если пить некачественную воду, а также купаться в несанкционированных водоемах.

Кроме того, широко распространяются через воду и глистные инвазии. Такие заболевания можно разделить на геогельминтозы и биогельминтозы. Первые передаются через почву, воду и различные предметы, загрязненные яйцами или личинками гельминтов. Вторые, к которым относятся бычий цепень и свиной цепень, передаются через рыб, моллюсков, ракообразных, если их употреблять в пищу без должной термической обработки.

«В некоторых случаях, например при купании в загрязненных прудах, при антисанитарии на пляжах, вода и песок могут передать трахому, чесотку, грибковые и другие заболевания», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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