Теперь в Рязанской области есть свои Мальдивы

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-27T17:21:15+03:00

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Житель села Высокого Владимир Жарихин на берегу реки Цны, напротив Николо-Чернеевского монастыря, три года назад обустроил пляж, который каждый сезон облагораживает. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

Сначала Жарихин очистил берег от кустарников, завез песок и выровнял территорию, создал плавный спуск к реке. Затем он построил волейбольную площадку, качели для детей, установил два стола и лавочки. Недавно вырыл яму для мусора, а по вечерам сам лично контролирует, как его детище содержится

Пляжную зону он назвал «Мальдивы», прикрепив на столбе вывеску. Ниже расположились указатели населенных пунктов, не лишенные русского искрометного юмора. И это сработало - теперь от желающих сфотографироваться нет отбоя. Приезжают даже из Моршанского района Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU