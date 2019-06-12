На пляже Путятинского района с людей незаконно требовали деньги за вход

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-12T09:41:08+03:00

Местные власти приглашают всех отдыхать на реку Нетрош. Деньги брать с людей больше никто не будет.

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На реке Нетрош в Путятинском районе с людей незаконно брали деньги за отдых на пляже, сообщает издательство «Пресса». Сам глава Строевского сельского поселения Юрий Баринов якобы был не в курсе происходящего.

– Новость о том, что отдых на нашем пляже платный, меня шокировала, – говорит Баринов. – Информация о пляже есть на стенде, об открытии места отдыха писали в прессе и нигде не говорили о том, что отдых будет платным. 8 июня мне позвонили люди и спросили, на каком основании берутся деньги. Я сначала подумал, что это розыгрыш, и не поверил, однако отдыхающие настойчиво просили разъяснить сложившуюся ситуацию. Поехал на Нетрош, чтобы самому все проверить. Выяснил, люди не шутили. Оказалось, что на самом деле не имеющие никакого отношения к зоне отдыха граждане требовали плату за отдых. Мы разобрались и пресекли незаконные действия. Пляж как был бесплатным, так и останется. Приезжайте, отдыхайте и забудьте об этом нелепом недоразумении.

Как сообщил «Комсомолке» один из местных жителей, «не имеющие никакого отношения к зоне отдыха граждане» требовали с людей по 100 рублей.

- Слышал про сто рублей. Но говорят, что это был «пробный шар». Мы сразу развернулись и уехали. Не хотелось спорить и ругаться. Поехали на обычное необорудованное место. Где, кстати, раньше был пляж.

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ИСТОЧНИК KP.RU