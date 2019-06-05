На официальном пляже в Рязанской области пропали буйки
Жители Сараевского района даже не успели как следует порадоваться открывшемуся в рабочем поселке Сараи пляжу. Он превратился в обычное место для купания. Сразу после его открытия пропали буйки, спасательный круг и сами спасатели.
– Уж если это место назвали пляжем, так пусть он отвечает всем его требованиям, - приводит слова местной жительницы сайт ИД «Пресса».
– По всей вероятности, буйки снял кто-то из купающихся, – говорит начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Андрей Черенков. - А вот по поводу матросов-спасателей ничего сказать не могу, будем разбираться. Дело в том, что буквально на второй день здесь не осталось ни огораживающих буйков, ни спасательного круга. Да и сами спасатели куда-то подевались.
В день открытия все было в полном порядке. Фото: ИД "Пресса".
ИСТОЧНИК KP.RU