2019-06-05T15:54:56+03:00
Общество

На официальном пляже в Рязанской области пропали буйки

Матросы-спасатели последовали их примеру – купающиеся их не видят
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Пляж превратился просто в место для купания. Фото: ИД "Пресса".Пляж превратился просто в место для купания. Фото: ИД "Пресса".
Изменить размер текста:

Жители Сараевского района даже не успели как следует порадоваться открывшемуся в рабочем поселке Сараи пляжу. Он превратился в обычное место для купания. Сразу после его открытия пропали буйки, спасательный круг и сами спасатели.

– Уж если это место назвали пляжем, так пусть он отвечает всем его требованиям, - приводит слова местной жительницы сайт ИД «Пресса».

– По всей вероятности, буйки снял кто-то из купающихся, – говорит начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Андрей Черенков. - А вот по поводу матросов-спасателей ничего сказать не могу, будем разбираться. Дело в том, что буквально на второй день здесь не осталось ни огораживающих буйков, ни спасательного круга. Да и сами спасатели куда-то подевались.

В день открытия все было в полном порядке. Фото: ИД "Пресса".

В день открытия все было в полном порядке. Фото: ИД "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из рязанского правительства уволили трех замов губернатора и назначили новых
Подрядчику «исчезнувшего» в Рязани детского городка избрали самую жесткую меру пресечения
Рязанка сначала показала плесень в больнице, а потом сняла хвалебный ролик
В четверг в Рязанскую область придет жара без ветра
Рязанский любитель спиртного в этом состоянии ездил за рулем, а также совершил кражу
В Рязани вновь перекрывают улицу Сенную у Академии ФСИН
В рязанской колонии изъяли 14 мобильных и 197 сим-карт
В Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта
Рязанский кутежник нарвался на реальный срок вместо условного
В Рязанском почтамте стартовала акция «Подари книгу библиотеке»
Главного коммунальщика Рязани Игоря Ковалева отправили под домашний арест
Рязанцам предлагают придумать название новому ФОКу
Рязанская полиция задержала семейную пару «металлистов»
На пожаре в рязанском райцентре Сасово пострадал мужчина
В Рязани сбили молодого мужчину на мотоцикле
Бубонная чума в рязанской больнице – с ней боролись в ходе учений
Следователь ходатайствовал о домашнем аресте рязанского управленца Игоря Ковалева