В Рязани проверили пляжи на Ореховом озере и солотчинской Старице

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-09T15:27:16+03:00

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Несколько дней на двух пляжах Рязани – Ореховом озере и берегу солотчинской Старицы – проходили опросы отдыхающих, которые позволят улучшить уровень оказания там услуг. Проводили исследование сотрудники муниципального учреждения «Лесопарк», которому были подчинены эти места летнего отдыха, работники предприятий-арендаторов и спасатели.

Пляж на Старице располагается под солотчинской Лысой горойФото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанцы, купавшиеся и загоравшие на Старице, отметили нехватку точек питания, продажи воды и мороженого, а также зонтиков и скамеек. На Ореховом озере купальщики пожаловались, что автобус (доставляющий сюда людей после отмены троллейбусного сообщения) курсирует слишком нерегулярно, а вдоль берега мало скамеек и мусорных урн.

ИСТОЧНИК KP.RU