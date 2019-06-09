В Рязани проверили пляжи на Ореховом озере и солотчинской Старице
Несколько дней на двух пляжах Рязани – Ореховом озере и берегу солотчинской Старицы – проходили опросы отдыхающих, которые позволят улучшить уровень оказания там услуг. Проводили исследование сотрудники муниципального учреждения «Лесопарк», которому были подчинены эти места летнего отдыха, работники предприятий-арендаторов и спасатели.
Пляж на Старице располагается под солотчинской Лысой горойФото: Владимир ФРОЛОВ
Рязанцы, купавшиеся и загоравшие на Старице, отметили нехватку точек питания, продажи воды и мороженого, а также зонтиков и скамеек. На Ореховом озере купальщики пожаловались, что автобус (доставляющий сюда людей после отмены троллейбусного сообщения) курсирует слишком нерегулярно, а вдоль берега мало скамеек и мусорных урн.
ИСТОЧНИК KP.RU