Появилось видео с места гибели байкера на Северной окружной

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-06T15:52:38+03:00

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Трагедия с высоты птичьего полета.

В группе «Подслушано у водителей Рязани» появилось видео Егора Литвинова с места гибели байкера на Северной окружной дороге. Напомним, что трагедия случилась во время ливня 6 июля. По предварительной версии, мотоциклист не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в отбойник. Очевидцев самого момента аварии, судя по записям в соцсетях, нет. Люди описывают события до и после трагедии.

В этот же день на автодороге с круговым движением возле мясокомбината на крышу перевернулся автомобиль, причем, рядом с припаркованными на обочине двумя полицейскими УАЗами.

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ИСТОЧНИК KP.RU