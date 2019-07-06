Появилось видео с места гибели байкера на Северной окружной
Видео смертельно ДТП с мотоциклистом.
Трагедия с высоты птичьего полета.
В группе «Подслушано у водителей Рязани» появилось видео Егора Литвинова с места гибели байкера на Северной окружной дороге. Напомним, что трагедия случилась во время ливня 6 июля. По предварительной версии, мотоциклист не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в отбойник. Очевидцев самого момента аварии, судя по записям в соцсетях, нет. Люди описывают события до и после трагедии.
В этот же день на автодороге с круговым движением возле мясокомбината на крышу перевернулся автомобиль, причем, рядом с припаркованными на обочине двумя полицейскими УАЗами.
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ИСТОЧНИК KP.RU