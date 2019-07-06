2019-07-06T13:03:20+03:00
Происшествия

На Северной окружной Рязани насмерть разбился мотоциклист

Авария случилась в субботу вечером, 6 июля, на мокрой дороге
Иван АНТОНОВ
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Гибель байкера создала огромную пробку на дороге. Фото: Константин Блажин.Гибель байкера создала огромную пробку на дороге. Фото: Константин Блажин.
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Вечером 6 июля случилась трагедия на Северной окружной дороге Рязани. На мокрой дороге, двигаясь на высокой скорости, насмерть разбился байкер.

Свидетели происшествия описали трагические события в группе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети Вконтакте. Цитируем одну из очевидцев: «Пошел сильный ливень, там колеи наполненные водой, он нас обогнал по левой полосе достаточно быстро, еще подумали – какой отважный, на машине скорость сбросили до 50-60, а этот промчал». Финал описывает еще один очевидец: «Мотоциклист лежит за отбойником... Мертвый».

ИСТОЧНИК KP.RU

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