Дождливым утром в Рязани перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-06T09:55:12+03:00

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Дождливым утром 6 июля на автодороге с круговым движением неподалеку от остановки «Мясокомбинат» водитель не справился с управлением. В итоге машина перевернулась на крышу. Фотография с места ДТП размещена в соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На фото видно, что на обочине припаркованы сразу два автомобиля полиции. Тем не менее, официальных комментариев пока не поступало. Перевернувшийся автомобиль подлежит эвакуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU