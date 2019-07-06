2019-07-06T09:55:12+03:00
Происшествия

Дождливым утром в Рязани перевернулся автомобиль

Это случилось на «кольце» возле мясокомбината
Иван АНТОНОВ
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Видно, что к перевернувшемуся автомобилю спешит сотрудник полиции. Фото: группа ВК "ПУВР"Видно, что к перевернувшемуся автомобилю спешит сотрудник полиции. Фото: группа ВК "ПУВР"
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Дождливым утром 6 июля на автодороге с круговым движением неподалеку от остановки «Мясокомбинат» водитель не справился с управлением. В итоге машина перевернулась на крышу. Фотография с места ДТП размещена в соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На фото видно, что на обочине припаркованы сразу два автомобиля полиции. Тем не менее, официальных комментариев пока не поступало. Перевернувшийся автомобиль подлежит эвакуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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