Дождливым утром в Рязани перевернулся автомобиль
Это случилось на «кольце» возле мясокомбината
Видно, что к перевернувшемуся автомобилю спешит сотрудник полиции. Фото: группа ВК "ПУВР"
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Дождливым утром 6 июля на автодороге с круговым движением неподалеку от остановки «Мясокомбинат» водитель не справился с управлением. В итоге машина перевернулась на крышу. Фотография с места ДТП размещена в соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На фото видно, что на обочине припаркованы сразу два автомобиля полиции. Тем не менее, официальных комментариев пока не поступало. Перевернувшийся автомобиль подлежит эвакуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU