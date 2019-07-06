2019-07-06T00:46:03+03:00
Происшествия

На трассе в Рязанской области столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ

ДТП произошло на автодороге в Михайловском районе
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Вечером 5 июля в Михайловском районе произошло жесткое ДТП, сообщает издательство «Пресса». По предварительным данным, на 189 километре трассы М-6 «Каспий» столкнулись автобус Setra, следовавший по маршруту МоскваКамышин, и КамАЗ, груженный зерном.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

В момент столкновения в автобусе находились 62 пассажира и два водителя. Среди них тех, кто нуждался в медицинской помощи, нет. Никто из них в ДТП не пострадал. Водитель грузовика оказался зажатым в кабине. Чтобы его освободить, потребовалась помощь спасателей. После того как 54-летнего мужчину извлекли из машины, его сразу госпитализировали в Михайловскую МРБ.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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