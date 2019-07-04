Двое рязанцев незаконно регистрировали мигрантов на территории России за 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-04T10:57:38+03:00

Рязанские полицейские и сотрудники ФСБ раскрыли группировку, которая организовала незаконную миграцию на территории России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Рыбновском районном суде вынесли приговор двум местным жителям, которые обвинялись в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Следствие и суд установили, что один из рыбновцев в 2016 году искал приезжих из Средней Азии и стран Закавказья, и у страивал их на работу в теплице, которую юридически не оформили. Его подельник – помогал первому оформлять иностранцам все необходимые документы. За эту работу они получали от мигрантов по 25 000 рублей.

Таким образом за два месяца они официально зарегистрировали пребывание на территории Российской Федерации пять иностранцев.

В судебном заседании оба подсудимых признали вину и раскаялись. В итоге, изучив все материалы дела, суд признал всех виновными и приговорил каждого к трем года лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Отмечается, что расследовали уголовное дело следователи Управления ФСБ России по Рязанской области.

Никто из осужденных приговор не обжаловал, и он вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU