2019-04-02T12:54:45+03:00
Происшествия

В Рязани раскрыли схему заключения фиктивных браков с мигрантами

Так в России задерживались граждане Вьетнама и Турции
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани в Советский районный суд передали дело 50-летнего мужчины и 30-летней женщины, уличенных в организации незаконной миграции. Полиция собрала доказательства, что в 2016-2017 годах они зарабатывали на заключении фиктивных браков между гражданами России и приезжими из Вьетнама и Турции.

По сообщению пресс-служба областного УМВД, всего таким способом «сводники» помогли получить разрешения на пребывание в России 20 иностранцам. Пока старший участник криминального дуэта (он же – инициатор) подыскивал заграничных женихов и невест, а также готовил необходимые документы, его сообщница убеждала поучаствовать в афере отечественных «вторых половинок».

Статья 322.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы (до 7 лет) с крупным штрафом (до 500 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU

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