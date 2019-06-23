Смог селецкого пожара в воскресенье утром окутал Рязань
Со среды, 19 июня, на границе Рязанской и Московской областей бушует лесной пожар. Утром воскресенья, 23 июня, рязанские микрорайоны Канищево, Приокский, Семчино, Борки заволокло дымом. Сменившийся ветер (теперь он дует с севера) усложнил жизнь жителям областного центра. Стоит отчетливый запах гари.
Что касается самого пожара, то до его полной ликвидации еще далеко. Судя по данным сайта «Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров», площадь возгорания только увеличилась.
Еще один крупный природный пожар бушует на границы Рязанской области и Мордовии в районе поселка Свеженькая.
Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров
ИСТОЧНИК KP.RU
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