2019-06-23T13:07:36+03:00
Происшествия

Смог селецкого пожара в воскресенье утром окутал Рязань

Переменившийся ветер усложнил жизнь жителям областного центра
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Фото от читателей "Комсомольской правды"Фото от читателей "Комсомольской правды"
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Со среды, 19 июня, на границе Рязанской и Московской областей бушует лесной пожар. Утром воскресенья, 23 июня, рязанские микрорайоны Канищево, Приокский, Семчино, Борки заволокло дымом. Сменившийся ветер (теперь он дует с севера) усложнил жизнь жителям областного центра. Стоит отчетливый запах гари.

Что касается самого пожара, то до его полной ликвидации еще далеко. Судя по данным сайта «Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров», площадь возгорания только увеличилась.

Еще один крупный природный пожар бушует на границы Рязанской области и Мордовии в районе поселка Свеженькая.

Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров

Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров

ИСТОЧНИК KP.RU

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