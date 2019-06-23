Рязанское МЧС сосредоточило силы на границе с Мордовией - там горит лес

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-23T12:06:50+03:00

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На территории Мордовии рядом с Рязанской областью загорелся лес. Чтобы не допустить распространения огня, около пострадавшего от пожара в 2014 году поселка Свеженькая Шацкого района сосредоточены оперативные службы – 23 человека и 11 единиц техники.

Такую информацию предоставило рязанское ГУ МЧС, комментируя фотографии и видео мощнейшего задымления, размешенные в сообществе «Сасово online».

Пока с огнем пытаются справиться пожарные соседнего региона.

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Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU