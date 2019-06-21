Третьи сутки под Рязанью не могут потушить лесной пожар на военном полигоне

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-21T11:46:27+03:00

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В окрестностях села Сельцы Рыбновского района Рязанской области третьи сутки продолжает бушевать лесной пожар.

Началось все 19 июня, когда во время учебных стрельб из гаубиц и установок «Град» на полигоне загорелась сухая трава. Далее огонь перекинулся на деревья.

Предполагалось, что военные справятся с огнем к вечеру четверга (20 июня), однако, судя по онлайн карте «Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров» сделать это не получилось. Более того, в зоне пожара увеличилось количество термоточек.

Представители министерства обороны РФ продолжают упорно хранить молчание. По официальным данным, площадь пожара составляет 250 гектаров (2.5 кв.км.), однако упомянутая выше карта говорит, что лес горит на площади почти в 23 квадратных километра.

"Гриб" селецкого пожара хорошо виден из Рязани второй вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU