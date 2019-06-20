Площадь лесного пожара на военной базе под Рязанью составила 250 гектаров

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-20T11:20:03+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о лесном пожаре на территории военной базы «Сельцы», произошедшем в среду, 19 июня. Возгорание случилось во время учебных стрельб из гаубиц и установок «Град». К вечеру среды запах гари и пепел пожара дошли до Рязани.

На 10.00 четверга, 20 июня, площадь пожара составляет 250 гектаров. В тушении пожара задействованы 162 человека, 25 единиц техники. В том числе работают два пожарных самолета Ил-76. Об этом сообщает администрация Рыбновского района на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Также чиновники отмечают, что от села Сельцы огонь в настоящее время отведен – угрозы этому населенному пункту нет.

ИСТОЧНИК KP.RU