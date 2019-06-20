Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью обещают потушить к вечеру

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-20T14:45:12+03:00

На борьбу с огнем бросили все резервные силы

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В первой половине дня 20 июня (четверг) лесной пожар на военном полигоне в окрестностях села Сельцы Рыбновского района локализовали. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. Также редакции стало известно, что военные планируют завершить основной этап тушения уже к вечеру четверга (20 июня). По уточненным данным, горит территория бывшего полигона Коломенского артиллерийского училища.

Напомним, что возгорание началось 19 июня во время учебных стрельб из гаубиц и установок «Град». Площадь пожара составила 250 гектаров. На тушении огня задействована авиация, 25 единиц наземной техники и 162 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU