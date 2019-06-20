Жители рязанского села Сельцы готовились к эвакуации из-за угрозы лесного пожара

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-20T15:13:09+03:00

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«Комсомольской правде» удалось дозвониться до жителей села Сельцы Рыбновского района, в окрестностях которого бушует серьезный лесной пожар. Как сообщили селяне, на 14.00 четверга (20 июня) над селом продолжают активно работать вертолеты и пожарные самолеты. Сейчас обстановка в самих Сельцах не такая тревожная, как минувшим вечером, когда жители готовились к эвакуации.

По данным сайта «Космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров» по состоянию на 12.00 20 июня площадь пожара составляет 8,67 квадратных километров. Лес горит, в том числе и на территории Московской области. Военные надеются завершить основной этап тушения к вечеру четверга.

Напомним, что пожар начался 19 июня – во время учебных стрельб из гаубиц и установок «Град» загорелась сухая трава. Затем огонь перекинулся на деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU