Касимовская полиция возбудила два дела по наркотикам только после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-19T12:37:27+03:00

Должностные лица отдела МВД не стали искать источник приобретения наркотиков, но надзорный орган заставил их это сделать

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В первом квартале 2019 года прокуратура Касимовского района выявила два факта незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. Однако, должностные лица межрайонного отдела МВД России «Касимовский» не приняли мер к установлению источника приобретения наркотических средств.

По результатам проверок прокуратура направила в полицию два материала проверок, по которым те возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, по фактам сбыта наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU