Касимовская полиция возбудила два дела по наркотикам только после прокурорской проверки
В первом квартале 2019 года прокуратура Касимовского района выявила два факта незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. Однако, должностные лица межрайонного отдела МВД России «Касимовский» не приняли мер к установлению источника приобретения наркотических средств.
По результатам проверок прокуратура направила в полицию два материала проверок, по которым те возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, по фактам сбыта наркотиков.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Полиция обнаружила в Рязани оптовый склад синтетических наркотиков
У приезжего из ближнего зарубежья нашли более 2 кг «синтетики» для последующей продажи на территории областного центра (видео).
Рязанскую студентку поймали на подготовке к сбыту партии наркотиков
Пресекли нарушение закона сотрудники регионального УФСБ (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU