Полиция обнаружила в Рязани оптовый склад синтетических наркотиков
Полицейские изъяли из жилища 30-летнего мужчины в Рязани более двух килограммов разных синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Во время мониторинга интернета оперативники зафиксировали активность, характерную для организации склада, с которого потом распространяют небольшие партии наркотиков.
Полицейские установили, что хозяин склада получает из соседнего региона крупные партии наркотиков и готовит их для дальнейшего розничного распространения на территории Рязани. Связь между звеньями наркоцепи велась с помощью интернета, однако наркополицейские раскрыли личность злоумышленника, организовавшего склад в Рязани. Им оказался 30-летний гражданин одной из стран СНГ.
Задержали мужчину при выходе из дома. Во время личного досмотра и обследования квартиры полицейские нашли крупные и мелкие упаковки с веществами разного вида, компактные электронные весы, упаковочный материал и респиратор. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил более 2 кг 230 г «синтетики».
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.
В Рязани полицейские задержали "держателя склада" синтетических наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU