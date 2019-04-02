Полиция обнаружила в Рязани оптовый склад синтетических наркотиков

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-02T13:31:12+03:00

У приезжего из ближнего зарубежья нашли более 2 кг «синтетики» для последующей продажи на территории областного центра — видео

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Полицейские изъяли из жилища 30-летнего мужчины в Рязани более двух килограммов разных синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время мониторинга интернета оперативники зафиксировали активность, характерную для организации склада, с которого потом распространяют небольшие партии наркотиков.

Полицейские установили, что хозяин склада получает из соседнего региона крупные партии наркотиков и готовит их для дальнейшего розничного распространения на территории Рязани. Связь между звеньями наркоцепи велась с помощью интернета, однако наркополицейские раскрыли личность злоумышленника, организовавшего склад в Рязани. Им оказался 30-летний гражданин одной из стран СНГ.

Задержали мужчину при выходе из дома. Во время личного досмотра и обследования квартиры полицейские нашли крупные и мелкие упаковки с веществами разного вида, компактные электронные весы, упаковочный материал и респиратор. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил более 2 кг 230 г «синтетики».

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

В Рязани полицейские задержали "держателя склада" синтетических наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU