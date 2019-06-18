2019-06-18T15:16:14+03:00
Происшествия

Появилось видео жесткой аварии на Московском шоссе

В Рязани ВАЗ пролетел на запрещающий сигнал светофора и протаранил иномарку
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Легковушка пролетела на красный свет и протаранила иномарку. Фото:"Дороги Рязани".Легковушка пролетела на красный свет и протаранила иномарку. Фото:"Дороги Рязани".
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На Московском шоссе произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом аварии выложено 18 июня на канале «Дороги Рязани».

Судя по кадрам с камеры видеозаписи, отечественная легковушка на перекрестке Московского шоссе и улицы Западной пролетела на запрещающий сигнал светофора и протаранила иномарку.

Несмотря на жесткое столкновение никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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