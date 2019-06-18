Появилось видео жесткой аварии на Московском шоссе
На Московском шоссе произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом аварии выложено 18 июня на канале «Дороги Рязани».
Судя по кадрам с камеры видеозаписи, отечественная легковушка на перекрестке Московского шоссе и улицы Западной пролетела на запрещающий сигнал светофора и протаранила иномарку.
Несмотря на жесткое столкновение никто из участников ДТП серьезно не пострадал.
Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU