Участник серьезного ДТП на Северной окружной пьяным вез ребенка
Три человека пострадали в результате столкновения «Лады Гранты» и ВАЗ-2114 на улице Бирюзова в Рязани. 16 июня в 17.50 недалеко от дома №31 водитель первого автомобиля не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение и встречную машину.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, управлявший «Грантой» 38-летний рязанец был пьян. Это по запаху изо рта, покрасневшему лицу и неустойчивой походке заметили автоинспекторы, а затем подтвердил прибор – на нем высветились 0.34 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
В результате ДТП травмы получили пассажиры «Гранты», которым 43, 20 и 9 лет.
Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
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