После ДТП на рязанской дороге Nissan Qashqai встал вертикально

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-17T11:20:02+03:00

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В минувшее воскресенье, 16 мая, около 17.30 на 253 км автодороги Москва-Егорьевск-Касимов произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

42-летний житель Владимирской области на Nissan Qashqai, по предварительной информации, превысил скорость и не справился с управлением – автомобиль улетел в кювет. Здесь, врезавшись в дерево, машина встала вертикально.

В результате водитель и два пассажира 34 и 4 лет получили травмы – все трое отправлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За пятницу и выходные дни на дорогах области зарегистрировано еще 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 29 получил травмы. В 75 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 24 пьяных водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU