2019-06-17T11:20:02+03:00
Происшествия

После ДТП на рязанской дороге Nissan Qashqai встал вертикально

Три человека, включая 4-летнего ребенка – в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 16 мая, около 17.30 на 253 км автодороги Москва-Егорьевск-Касимов произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

42-летний житель Владимирской области на Nissan Qashqai, по предварительной информации, превысил скорость и не справился с управлением – автомобиль улетел в кювет. Здесь, врезавшись в дерево, машина встала вертикально.

В результате водитель и два пассажира 34 и 4 лет получили травмы – все трое отправлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За пятницу и выходные дни на дорогах области зарегистрировано еще 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 29 получил травмы. В 75 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 24 пьяных водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участник серьезного ДТП на Северной окружной пьяным вез ребенка
Прокуратура нашла нарушения после видео из рязанской больницы №10
Рязанца облили бензином и подожгли – медики борются за его жизнь
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля
В Рязани установят три площадки – спортивно-игровые и детскую
Каменщик «Зеленого сада» Сергей Чухонин – один из лучших по профессии в Рязанской области
В Рязанской области два человека погибли на пожарах и два в водоемах
На ярмарках выходного дня рязанцы скупили 5 тонн садовой земляники
В хозяйствах Рязанской области собрали уже больше 100 тонн садовой земляники
Режиссер Юрий Быков отойдет от политики в своих фильмах
Из-за пестицидов на полях в Пронском районе продолжают гибнуть пчелы
Огромная пробка образовалась на Северной окружной дороге из-за ДТП
В понедельник из-за ветра в Рязанской области возможно падение деревьев
Рязанцам предложили придумать название новому спорткомплексу
Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей пестицидами
Из-за короткого замыкания в Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер»
Рязанские предприниматели отозвали жалобы на мусорного оператора
Рязанец продал бензопилу знакомому и тут же обвинил его в краже инструмента
Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников
В Рязани произошло серьезное ДТП: от удара Mercedes вылетел на тротуар
В воскресенье в Рязанской области заметно потеплеет
В Рязанской области осудили водителя, по вине которого погибли три человека
По просьбе рязанцев свет на одной из спортплощадок будут выключать пораньше
Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут