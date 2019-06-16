Огромная пробка образовалась на Северной окружной дороге из-за ДТП

СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-16T20:09:43+03:00

До настоящего времени информации о пострадавших в ДТП на Северной окружной не поступало. Фото: https://vk.com/voditelrzn62

На месте аварии у микрорайона Канищево работают полицейские

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Днем 16 июня на въезде в Канищево произошло ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, авария произошла у парка Морской славы.

Из-за ДТП на Северной окружной дороге образовалась пробка длиной более трех километров в сторону микрорайона Канищево. Движение в автомобильном заторе – 3 км/час. Ситуация не улучшается уже в течение двух часов.

Кроме того, в настоящее время пробки в Рязани на следующих участках улично-дорожной сети:

- улица Каширина;

- улица Дзержинского;

- улица Вокзальная.

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ИСТОЧНИК KP.RU