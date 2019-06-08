2019-06-08T13:28:45+03:00
Общество

В Рязанской области на трассе М5 «Урал» образовались три большие автомобильные пробки

Люди часами простаивают в заторах
Роман ДОРОФЕЕВ
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Теплая летняя погода подарила рязанцам и жителям соседних регионов отличную возможность провести время за городом. Тысячи автомобилистов рванули на природу. Федеральная трасса М5 «Урал», на которой на разных отрезках ведутся ремонтные работы, не справилась с такой нагрузкой. Образовались три серьезные автомобильные пробки.

Первая – в Рыбновском районе (по направлению из Москвы). Машины стоят от перекрестка Баграмово – Рыбное до середины села Высокое.

Вторая – на Южной окружной Рязани (затор в обе стороны) на мосту через железную дорогу у городской свалки. Здесь организовано реверсивное движение.

Третья - в Шиловском районе (по направлению из Москвы) у села Авдотьинка и поворота на дорогу, ведущую на Сапожок.

Планируете свои маршруты с учетом этой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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