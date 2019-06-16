В понедельник из-за ветров в Рязанской области возможны падения деревьев

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-16T17:04:09+03:00

В МЧС прогнозируют риск падение деревьев и рекламных конструкций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 17 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ветер северо-западный, западный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +6…+11°С; днем +21…+26°С.

Кроме того, по прогнозам МЧС, в понедельник есть риск возникновения происшествий и человеческих жертв, связанный с травмированием из-за падения деревьев, широкоформатных конструкций, а также срыва кровель зданий и сооружений под воздействием ветра.

МЧС призывает рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU