В понедельник из-за ветров в Рязанской области возможны падения деревьев
В понедельник, 17 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ветер северо-западный, западный, порывами до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6…+11°С; днем +21…+26°С.
Кроме того, по прогнозам МЧС, в понедельник есть риск возникновения происшествий и человеческих жертв, связанный с травмированием из-за падения деревьев, широкоформатных конструкций, а также срыва кровель зданий и сооружений под воздействием ветра.
МЧС призывает рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU